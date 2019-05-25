شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حب من ذا روك لابنته فى حفل تخرجها: فخور جدا بأول أطفالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان العالمى داوين جونسون، الشهير بـ"ذا روك"، رسالة حب لابنته فى حفل تخرجها من المدرسة الثانوية، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام.

وقال ذا روك فى رسالته التى نشرها مع بعض الصور بصحبة ابنته: "هذا ما يحدث عندما يتخرج أطفالك، فخور جدا بتخرج أول ابنة لدى من المدرسة الثانوية، وأصبحت الآن فى جامعة نيويورك، أحبك".

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اشتهر جونسون فى عالم المصارعة بلقب الصخرة "ذا روك" منذ اللحظة الأولى لدخول الحلبة حتى صار أحد أهم أبطالها الخارقين ويشكل لمنافسيه عقدة كبيرة بطريقة التغلب عليهم واحدًا تلو الآخر سواء على الحلبة أو خارجها بفضل الكاريزما الخاصة به، والتى جعلته لا يجد أى صعوبة فى دخول عالم التمثيل بفضل الجماهيرية الذى حققها فى عالم المصارعة، ليصبح أكثر ممثلى هوليوود تحقيقاً للإيرادات فى العالم.

واختارته مجلة التايمز الأمريكية ضمن قائمة "أكثر 100 شخص مؤثرين" فى العالم الحالى، وعلق عليها قائلاً: "أشعر بالتواضع والفخر إلى أبعد الحدود، للظهور على غلاف مجلة TIME، لقد كنت محظوظاً على مدار العقود الماضية، لأنى أتمتع بهذه المهنة الناجحة، لكن هذا يرجع فقط إلى الارتباط العميق بينى وبين الجماهير والمعجبين".