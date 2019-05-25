شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Aladdin يقترب من تصدر شباك التذاكر نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد طرح الفيلم بشكل رسمى فى عدد دور العرض العالمية، يتوقع الكثير من النقاد أن يجتاز فيلم الخيال العلمى Aladdin حاجز الـ 80 مليون دولار إيرادات بنهاية الأسبوع الأول، ويتصدر شباك تذاكر الأسبوع.

وبحسب مؤشرات بداية الأسبوع فأن الفيلم الذى تكلف إنتاجه 187 مليون دولار، يقترب من حاجز الـ 80 مليون دولار إيرادات الأسبوع الأول من عرضه، بعد أن نجح فى تصدر شباك التذاكر فى عدد من الدول.

يذكر أن فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل الكندى المصرى الأصل مينا مسعود، الذى يجسد شخصية Aladdin، والنجمة نعومى سكوت فى دور Jasmine حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie.