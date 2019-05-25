شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عبد المنعم رئيسا للجنة اختيار العروض العربية بمهرجان المسرح التجريبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس المخرج ناصر عبد المنعم لجنة مشاهدة العروض العربية واختيارها للمشاركة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر في دورته ال 26 . وقد أعلنت إدارة المهرجان برئاسة الدكتورسامح مهران تشكيل لجنتي المشاهدة العربية والأجنبية واللتين بدأتا عملهما بالفعل في مشاهدة واختيار العروض التي بلغت 197 عرضا مسرحيا كما أسندت إدارة المهرجان رئاسة لجنة مشاهدة العروض الأجنبية للمخرج عصام السيد وأجلت الكشف عن أسماء لجنتي المشاهدة واختيار العروض العربية والأجنبية إلى ما بعد إعلان قائمة العروض المختارة . Advertisements وأوضحت إدارة المهرجان أن لجنة مشاهدة العروض المصرية التي تقدمت للمشاركة بالدورة 26 لم تشكل بعد، والتي سوف تقوم باختيارعرضين مصريين للمشاركة كحد أدنى و سوف تقوم إدارة المهرجان بتحديد العدد النهائى للعروض المصرية بناء على المسارح المتاحة وقت المهرجان .

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