شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم تارانتينو الجديد يكسر قاعدة التقييمات ويحصد 10/10 على موقع IMDB والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية أن رجل الأعمال كول نيدام مؤسس موقع التقييمات الشهير IMDB أعطى فيلم Once Upon a Time in Hollywood للمخرج العالمى كوينتين تارانتينو أعلى تقييم فى تاريخ الموقع منذ تأسيسه وهو 10/10، بعد مشاهدته فى العرض الخاص بمهرجان كان السينمائى.

ويحسب جريدة deadline فإن التقييم الجديد الذى حصل عليه فيلم تارانتينو الجديد كسر القاعدة الأساسية لموقع التقييمات وهى بعدم حصول أى عمل درامى او سينمائى على تقييم 10/10.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن نيدام، بأن الفيلم الجديد الذى عرض فى مهرجان كان السينمائى، ليس فقط أفضل فيلم فى هذا العام، بلس سيكون أفضل فيلم قام بمشاهدته مهما شاهد من أفلام فى المستقبل.

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كول نيدام من العرض الخاص

ونجح تارانتينو فى الحصول على تصفيق حار من المشاهدين داخل صالة السينما فى مهرجان كان بعد العرض الأول للفيلم والذى كسر فيه حاجز الـ 6 دقائق تصفيق ليحطم الرقم القياسي وهو 5 دقائق كأكثر فيلم حصل على دقائق تصفيق فى مهرجان كان.

وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

الفيلم يركز على سلسة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن، ويشارك فى بطولته براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.