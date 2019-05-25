فيلم كوري يحصد "السعفة" وأنطونيو بانديراس أفضل ممثل بمهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

أسدل الستار مساء اليوم السبت على الدورة الـ72 لمهرجان كان السينمائي، بإعلان جوائز المسابقة الرسمية.

وحصد على جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم، الكوري الجنوبي "طفيلي" للمخرج بونج جون-هو، وهو أول فيلم من كوريا الجنوبية يحصد هذه الجائزة البارزة.

ويناقش فيلم "بارازايت" (طفيلي) مشكلات التفاوت الطبقي من خلال مأساة عائلية.

وفاز الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الألم والمجد" لبيدرو ألمودوفار، فيما نالت الإنجليزية إميلي بيتشام جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "جو الصغير".

كما فاز فيلم (أتلانتيكس) الذي يتناول حياة المهاجرين للمخرجة الفرنسية السنغالية ماتي ديوب بالجائزة الكبرى في المهرجان.

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وكان هذا أول فيلم طويل على الإطلاق للمخرجة ديوب.

وذهبت جائزة الإخراج للأخوين داردين عن "أحمد الصغير".

فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلمين "البؤساء" للادج لي و"بوكارو" للبرازيليين كليبير ميندونزا فيلو وجوليانو دورنيليس.

وفاز بجائزة أفضل سيناريو كاتبة السيناريو الفرنسية سيلين سياما عن فيلمها "بورترية سيدة فوق النار" الذي يحكي قصة حب مثلية بين امرأتين تعود لرومانسي القرن التاسع عشر.

ونوهت لجنة التحكيم بالإنتاج الألماني المشترك لفيلم "لابد أن تكون هي الجنة" للفلسطيني إيليا سليمان.



وضمت المسابقة الرسمية، التي ترأسها المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إيناريتو، 22 فيلمًا، شملت عددا من الأسماء اللامعة في مجال صناعة السينما، من بينهم: البريطاني كين لوتش، والأمريكى تيرينس مالك، والإسبانى بيدرو ألمودوفار، والشقيقان البلجيكيان لوك وجان- بيار داردين، والكورى الجنوى بونج جون هو، والمخرج الأمريكي الشهير كوينتن تارانتينو، بالإضافة إلى المخرج الفلسطينى إيليا سليمان.