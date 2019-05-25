ياسمين عبدالعزيز ترتدي الحجاب.. لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة من كواليس مسلسل "لآخر نفس"، الذي يعرض بالسباق الرمضاني الحالي على شاشة"الحياة". ظهرت عبد العزيز في الصورة مرتدية الحجاب ضمن أحداث المسلسل، الذي تخوض بطولته أمام فتحي عبدالوهاب وأحمد صلاح حسني وأحمد العوضي وإيهاب فهمي ومحمد عز وثراء جبيل وهند عبدالحليم ومراد مكرم وهبة عبد الغني. العمل من تأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي.​

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