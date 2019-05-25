محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنان الكوميدي الكبير محمد نجم، إثر تعرضه لوعكة صحية. وقالت "عنبر"، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الفنان محمد نجم ما زال في غرفة العناية المركزة يتلقى العلاج. وأضافت نهال، أن نجم حالته الصحية حرجة للغاية، وطالبت جمهوره الدعاء له بالشفاء. وكان الفنان محمد نجم دخل المستشفى يوم الثلاثاء الماضي بعد تعرضه لجلطة دماغية. وكانت آخر أعماله مسرحية "الأونطجي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد نجم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.