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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
نشر الإعلامي اللبناني نيشان، اليوم، صورًا جديدة له من حفل عيد ميلاده الذي أقامته له المطربة نوال الزغبي في منزلها.
وأظهرت الصور، التي نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، عن حضور الحفل الذي ضم كل من الفنانة نوال الزغبي، والمطرب وائل كافوري، وعددا من أصدقائهم المقربين.
وكتب الإعلامي اللبناني على حسابه: "في الصورة الثانية ابتسَمَ وائل، الشّكر من القلب لنوال الزغبي على جمع الأحباب في منزلها، خَلِّ الصّورة تحكي".
كما حرص "نيشان" في وقت سابق على توجيه الشكر للمطربة نوال الزغبي عبر حسابه على "تويتر"، وطرح فيديو عيد الميلاد قائلًا: "شكرًا نوال علي جمع القلوب الطيبة".
كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلاد "نيشان" في منزلها بحضور وائل كافوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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