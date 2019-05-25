نهال عنبر تكشف موعد خروج مصطفي حشيش من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

طمأنت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الجمهور على الحالة الصحية للفنان مصطفى حشيش، الذي دخل المستشفى تحت العناية المركزة منذ أيام.

وقالت نهال، في تصريحات لمصراوي: "الحمد الله مصطفى حشيش خرج من العناية المركزة، وحالته الصحية تحسنت جدا".

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وأضافت: "تم وضعه في غرفة عادية بعد خروجه من العناية، وظل تحت إشراف الأطباء حتى استقرت حالته الصحية بشكل كامل".

وعن موعد خرجه من المستشفى أكدت نهال عنبر إنه من المقرر أن يغادر المستشفى غدًا الأحد لكن الأطباء أوصوا له براحة تامة في البيت.

يذكر أن الفنان مصطفى حشيش يشارك في السباق الدرامي لرمضان الجاري من خلال مشاركته في مسلسل "لأخر نفس"، إلى جانب النجمة ياسمين عبد العزيز الذي يعرض حاليًا عبر قناة "الحياة".