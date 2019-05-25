شاهد.. خالد أنور ينتهي من تصوير مشاهده في "طلقة حظ"

أعلن الفنان خالد أنور عن الإنتهاء من تصوير مسلسل "طلقة حظ"، وعبر عن سعادته بذلك، كما وجه الشكر لكل طاقم العمل، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر خالد أنور صورًا من

كواليس تصوير المسلسل، وعلق قائلًا: "الحمد لله فركش مسلسل طلقة حظ.. بشكر كل المشاركين في العمل ده علي الجهد المبذول و يا رب يكون المسلسل عجبكوا.. مستنيرايكوا".يذكر أن مسلسل "طلقة حظ"، بطولة كل من: مصطفي خاطر، محمد أنور، ايتن عامر، هبة مجدى، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، ياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ، حسنى شتا، محمود فارس، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجى.