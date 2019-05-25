بالفيديو .. برومو "حملة فرعون" لرؤوف عبد العزيز يتجاوز 5 ملايين ونصف مشاهدة

نال المخرج رؤوف عبد العزيز العديد من الإشادات الايجابية عن برومو فيلم "حملة فرعون" بطولة النجم عمرو سعد , وذلك من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا رغم كونها التجربة الإخراجية الأولى له في السينما .
وحقق برومو الفيلم 5 ملايين و500 ألف مشاهدة , خلال 72 ساعةمن طرحه بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"،حيث تضمن البرومو عددًا من المطاردات، والعديد من مشاهد الأكشن، التي كانت أغلبها عبارة عن مشاهد للضرب والقتل باستخدام الأسلحة النارية, والتي نفذها المخرج رؤوف عبد العزيز ببراعة فائقة وبتكنيك عالمي.
ويعد فيلم "حملة فرعون" أول تجربة إخراجية فى السينما للمخرج رؤوف عبدالعزيز، والذى استطاع أن يحقق نجاحا مميزا من قبل من خلال أعماله الدرامية التى قدمها.
فيلم “حملة فرعون” بطولة عمرو سعد، روبي، محمد لطفي، محمود عبد المغني، سوزان نجم الدين، رامز أمير، حمدي الميرغني، ويشارك فيه النجوم العالميين جان كلود فاندام، ومايك تايسون، وهافثور يوليوس بيورنسون، إنتاج محمد السبكي، إخراج رؤوف عبد العزيز.
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