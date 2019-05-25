أحمد السقا يتعرض للسرقة في "ولد الغلابة"

تبدأ الحلقة ٢٠ من مسلسل ولد الغلابة، بخروج عيسى من مقالب ظابط مركز ملوى، والذي بدأ إستجوابه في حلقة أمس عن مقتل عبد القادر، وتسلم عيسى بعدها التاكسي الذي سرق منه في أول حلقة بالمسلسل، وأثناء ذهاب صفية وأخواتها لزيارة حمزة بالسجن رأت عيسى راكب التاكسي، وهنا تقول لهم أن عيسى يكذب عليهم منذ وقت طويل، والتاكسي لم يسرقه أحد، ولكن حمزة لم يعجبه كلام أخته صفية عن أخيهم عيسى.

تعاتب فرح نفسها أمام عيسى بعد مقتلها لخادمها عبد القادر، ويهون عليها عيسى ويؤكد لها أنهم فعلوا ذلك خوفًا من غدره لهم، ويتصل عيسى برشوان لكي يبلغه بميعاد تسليم البضاعة والفلوس، وتقلق فرح على عيسى وتطلب منه أن تكون معه وقت التسليم، ولكنه يرفض، إلا أن فرح تصمم وتجئ رغمًا عنه لكي تقف معه وتحميه.

يطلب عيسى من أخيه أن يجلب له رجال أقوياء وسلاح وأن ينتظر

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بالميكروباص الخاص به بعيدًا وذلك أثناء تسليم البضاعة، تأمين لنفسه من غدر رشوان لهما، ويعطي أخاه أموالًا كثيرة لينفذ ما طلبه منه بنجاح.

يوعد رشوان أخته سرية بقتل فرح وأخذ حقها منها، وعمل فخ لعيسى وأخذ البضاعة منه دون إعطائه أي أموال، فينوي الغدر من البداية بعيسى.

يضرب سلمان زوجته زينب، طليقة عيسى، ويأخذها لمنزله بالقوة، وتأتي والدتها وصفية لكي يروها ولكنه لم يسمح لهما، وعاير صفية بأخوها عيسى وتجارته للمخدرات.

يذهب عيسى وأخوه إلى المدرسة لكي يخرجوا البضاعة منها، فقد حان وقت تسليمها، ويفاجأ عيسى بعدم وجودها بالمخزن، وتنتهي الحلقة على ذلك.