حنان شومان: "قمر هادي" حقق نجاحا ملحوظا.. وهاني ورؤوف في حالة تطور مستمر

أشادت الناقدة الفنية حنان شومان بمسلسل "قمر هادي" الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشة قناة ONE ، قائلة "أن كل من هاني سلامة والمخرج رؤوف عبد العزيز في حالة من التطور المستمر وهذا ما أكدت عليه أحداث "قمر هادي" الذي حقق نجاحا ملحوظا في الشارع المصري .

وتابعت شومان " أن عرض "قمر هادي" خارج دراما رمضان سيحقق له نجاحا أكبر بكثير خاصة أنه عمل درامي جيد الصنع مشيرة إلي أن لديها يقينا تاما أن

نجاح العرض الثاني سيفوق العرض الأول خاصة في ظل قصة مميزة وكذلك هاني سلامة الذي قدم للجمهور لون جديد علية تماما ونجح في ذلك المخرج رؤوف عبد العزيز الذي رغم أنه التعاون الثالث بينهم بعد مسلسل "طاقة نور" و"فوق السحاب"ولكن استطاع بذكاء وحرفية أن يقدم هاني بشكل جديد ومختلف على المشاهدين في رمضان الحالي.

وأكدت شومان أن رؤوف عبد العزيز نجح بشدة في

الجمع بين التصوير والإخراج وهذا الأمر نادر الحدوث في أن يكون المخرج هو نفسه مدير التصوير ومتمكن منهم بجدارة، وأضافه أنه مخرج متميز استطاع أن يوظف كل ممثل في مكانه الصحيح كما وظف الآيات القرآنية بشكل حرفي خلال أحداث مسلسل "قمر هادي"وجعلها ليست مقحمة على أحداث المسلسل .

مسلسل "قمر هادي" من بطولة النجم هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرون، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، إشراف عام على الإنتاج المنتج حسام شوقي .