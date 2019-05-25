شاهد.. أحمد فريد يهنئ ناهد السباعي بعيد ميلادها

هنأ الفنان أحمد فريد صديقته الفنانة ناهد السباعي بعيد ميلادها، وعبر عن حبه لها وإعجابه بشخصيتها، واعتزازه بصداقتها، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشر فريد صورة جمعته بناهد في مشهد حفل

الزفاف من مسلسل "هبة رجل الغراب"، وعلق قائلًا: "كل سنة وأنتي حقيقية زي مانتي.. مؤمنة بنفسك وقناعاتك.. واثقة من خطواتك.. مابيهمكيش مين هايقول ايه.. صاحبة جدعة وممثلة موهوبة ولسهعندك كتير تقدميه.. احلي نودي وأجمل جوزاء قابلتها صديقة الكفاح يا غالية".يذكر أن أحمد فريد يخوض موسم دراما رمضان من خلال المسلسل السعودي "إختراق"، ويشارك فيه الي جانب كل من: يعقوب الفرحان، ديمة الجندي، نضال نجم، عبدالمحسن النمر، طارق النفيسي، شيرين باوزير ، تأليف طلال السدر، وإخراج محمد لطفي.