جورج فرحة يستعد للتعاون مع المطربين العالمين سوبر ساكو وايكون

يستعد المنتج اللبناني جورج فرحة، للتعاون مع عدد من المطربين العالميين منهم سوبر ساسكو وايكون، وذلك بعدد من الدول العربية. بعدد من الدول العربية. ومن المقرر أن يقوم بتنظيم عدد من حفلاتهم بالإضافة إلي تنظيم حفلة مع الفنانة الهندية "Shreya Ghoshal"، ومن المقرر أن يعلن عن تفاصيل التعاون ومواعيد الحفلات خلال الفترة المقبلة.

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