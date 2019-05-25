كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. أحمد فهمي يسرق مذكرات هيفاء وهبي في "الواد سيد الشحات 20" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضيفة على أحداث "الواد سيد الشحات 20"، واستطاع سيد الشحات سرقة مذكرات هيفاء وهبي لتهديدها حتى ترضخ لطلبه وتوافق على الظهور في فيلم "عارية على جسر الكونجرس" بديلة عن شقيقته دموع الشحات.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.