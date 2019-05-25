سوزان نجم الدين ضيف شرف «كلبش 3»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حققت الفنانة والنجمة السورية سوزان نجم الدين، صدى كبيرا خلال مشاركتها كضيفة شرف، ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل “كلبش”، من بطولة الفنان أمير كرارة وإنتاج شركة سينرجى، حيث كانت مفاجأة كبيرة وغير متوقعة لدى الجمهور والنقاد.

وجاءت مشاركة سوزان نجم الدين لتكون إضافة كبيرة لأحداث العمل وسير الحلقات لتكشف عن أحداث مهمة داخل العمل من خلال علاقتها بأكرم صفوان، والذى يقوم بدوره هشام سليم.

Advertisements

وقدمت سوزان نجم الدين دور “سارة هارون الأمريكية” التى تلعب دورا مهما فى تغيير أحداث حلقات المسلسل من خلال مركزها الحساس فى قيادة العمليات التى تتحكم بالشرق الأوسط من الخارج.

وأثبتت النجمة السورية من خلال هذا الظهور المتميز أن أهمية الدور ليس بعدد المشاهد وإنما بالقضية التى يحملها وبطريقة تجسيد الفنان لها لتؤكد لنا سوزان من جديد بأنها بهذا التنوع نجمة من العيار الثقيل

ويشارك في بطولة مسلسل “كلبش 3”، أمير كرارة وهشام سليم وأحمد عبد العزيز وهالة فاخر وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج سينرجى تامر مرسى.