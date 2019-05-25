الفيلم الكوري "باراسايت" يفوز بالسعفة الذهبية في "كان"

حصد المخرج الكوري الجنوبي بونج جون السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي عن فيلمه "باراسيت".

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و"باراسيت" هو فيلم سياسي يرصد قصة عائلة فقيرة من فئة الطبقة الدنيا تحاول تحسين وضعها الاجتماعي من خلال التسلل إلى أسرة غنية بالعمل كخدم لديها.

واشتهر المخرج الكوري الجنوبي بفيلميه السابقين "سنوبرجر" و"أوكجا" الذي عرض في مهرجان كان عام 2017.

ويعتبر بونج جون أول مخرج كوري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي.