هيفا وهبي فائقة الجمال في أحدث جلساتها التصويرية

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May 25, 2019
مرة جديدة، فاجأت نجمة الجماهير هيفا وهبي متابعيها على موقع انستغرام بصورة فائقة الجمال من أحدث جلساتها التصويرية.
بهرت هيفا الجمهور في اللوك الذي اختارته، حيث تلقت على الصورة المديح من خلال الآلاف من الرسائل ما بين تعليق واعجاب.
نذكر ان هيفا سبق وعبّرت عن اعجابها الكبير بالدور الذي يلعبه الفنان محمد ممدوح “تايسون” في مسلسل “قابيل”.
هيفا، التي تغيب عن المنافسة الرمضانية هذا العام، اتخذت من حسابها الخاص عبر موقع تويتر منبراً لتغرد قائلة: “الممثل الصح هو اللي بيدرس الدور وأبعاد الشخصية لآخر نفس، انا مبهورة بتمثيل محمد ممدوح “تايسون” مش معقول كمية التفاصيل الي بملامحه الي بتتغير كل ثانية! والمسلسل مهم وبيشد بس عندي طلب انا وكتير ناس، اذا رح يطلع طارق هو قابيل كلنا رح نتضايق فبليز من هلأ عمبقلكن انتبهوا #قابيل”.
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