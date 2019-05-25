شكرا لقرائتكم خبر عن هوجان الحلقة 20.. محمد إمام يقدم كفنه لعائلة الوردانى فى الصعيد للتخلص من الثأر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل "هوجان" بترك "نور" – هاجر أحمد، الطائرة وتعود مع "هوجان" – محمد إمام، إلى الصعيد لتقديم كفنه إلى عائلة الوردانى للتحلص من الثأثر الموجود عليه جراء قتل ابنهم سليمان الوردانى، وبالفعل يعفو عنه لكن هوجان يطلب معرفة حكايته ومن هو والده.

كبير الوردانية يروى له قصة والده وأن كمال وبهلول ومحمود قتلوه بسبب رغبته فى مشاركتهم بصفقة آثار تم استخراجها من تحت منزله، وأن كمال هو من ضربه بالنار وبهلول اصطحبه وهو طفل رضيع إلى المولد، وأن عائلته لم يتبق منها سوى خالته والتى تعيش بين الحياة والموت، ويذهب الى منزل عائلته ويجلس يبكى فيه ويتوعد بأخذ حق والده ووالدته من كل الذين تسببوا فى موته.

يعثر هوجان على خالته "عيوشة" – والتى تجسد دورها سوسن بدر - ويجدها ضريرة وبعدما تعلم أنه ابن أختها طاهرة، بينما والدة لطفى الحراق تذهب له إلى شركته وتضربه الشبشب ولكنها تتوقف بعدهما شعرت نوجا بالأم الولادة ليتم نقلها إلى المستشفى، ويضحك لطفى على والدته بأنه سرق بهلول لأنه كان السبب فى شرقته أمواله التى جناها من العمل فى ليبيا، ثم تلد نوجا ولد ولكن حالتها الصحية ليست مستقرة.

مسلسل "هوجان" يعرض عى قناة الحياة، وهو تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سيرنجى، وبطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.