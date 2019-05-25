شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل هوجان الحلقة 20.. ظهور مميز للفنانة سوسن بدر فى دور خالة محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة سوسن بدر كضيفة شرف فى الحلقة الـ20 من مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام، والذى يتم عرضه على قناة الحياة، حيث جسدت دور "عيوشة" خالة هوجان التى يعثر عليها فى الصعيد بعدما عرف قصة عائلته كاملة من كبير الورادنية، الذى عفا عنه عقب تقديمه كفنه للتخلص من الثأثر بعد قتل ابنها سليمان الوردانى.

وظهرت سوسن بدر بشكل مميز كسيدة صعيدية كبيرة فى السن فقدت بصرها وبعد لقائها هوجان الذى عرف عائلته، وأن اسمه منصور وأن والدته تدعى "طاهرة"، وأبلغته بأن شهادة ميلاده معها وستعطيها له بعد زيارته لها المرة القادمة، وروت له الكثير عن عائلته وعن والدته فى مشهد مؤثر بعدما عاش هوجان طوال حياته بلا عائلة ولا أم ولا أب.

مسلسل "هوجان" يعرض عى قناة الحياة، وهو تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سيرنجى، وبطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.

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