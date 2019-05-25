شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Portrait of a Lady on Fire أفضل سيناريو فى مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم Portrait of a Lady on Fire للمخرجة الفرنسية سيلين سكيما، فى حصد جائزة افضل سيناريو فى مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ 72 المقامة حاليا فى مدينة كان الفرنسية.

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