شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر من عصابة الـPeaky Blinders.. كيليان مورفى يحتفل بعيد ميلاده الـ43 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الممثل الإيرلندى كيليان مورفى الشهير بشخصية "تومى شيلبي" داخل أحداث المسلسل الشهير Peaky Blinders بعيد ميلاده الـ 43 اليوم.

الممثل صاحب أكثر أمر نافذ فى تاريخ الدراما الأجنبية وقائد عصابات مدينة برمنجهام الإنجليزية، ذاع شهرته الفترة الأخيرة بعد انضمامه للعمل الدرامى الحائز على تقييم 8.8 عبر موقع IMDB الشهير، بالإضافة إلى العديد من الأعمال التى وضع بصماته فيها مثل الفيلم الشهير Dunkirk والفيلم The Dark Knight، وفيلم Batman Begins وغيرهم من عشرات الأفلام الشهيرة.





ولد مورفى يوم 25 مايو عام 1976 فى مدينة دوجلاس التابعة لضاحية مدينة كورك فى إيرلندا، بدأ شغفه بالتمثيل بعد مشاهدته مسرحية "A Clockwork Orange" في مدينة دبلن عام 1996، وكان أول مشاركاته الفنية فى الفيلم القصير "Quando" للمخرج ديكلان ريكس، عام 1999، ومن ثم مشاركته بدور رئيسي فى فيلم "28 Days Later" عام 2002، الذى تم إنتاجه بميزانية 8 ملايين دولار، للمخرج بويل الذي نجح فى تحقيق إيرادات 84.7 مليون دولار.

رشح عام 2006 لجائزة جولدن غلوب من أجل فيلم "Breakfast on Pluto"، ومن فاز فيلمه "The Dark Knight"، بجائزة ACCA لأفضل طاقم ممثلين فى عام 2008، كما نجح فى حصد جائزة Golden FIPA لأفضل ممثل في المسلسلات التلفزيونية من أجل مسلسل "Peaky Blinders"، فى عام 2014.

وينتظر جمهوره عرض الجزء الجديد من سلسلة الدراما الشهيرة Peaky Blinders المقرر أن يسرد حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى من المقرر أن تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.

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مسلسل Peaky blinders يحكى عن عصابة تتكون من ثلاثة أشقاء فى مدينة "برمنجهام" الإنجليزية، عقب الحرب العالمية الأولى، حتى وصولها إلى السيطرة على لندن، وعرض فى أربعة مواسم، ومن المقرر عرض الموسم الخامس له فى 2019، من إعداد وتأليف ستيفن نايت، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم كيليان ميرفى، توم هاردى، سام نيل، هيلين ماكرورى، باول أنديرسون.