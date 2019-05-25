شكرا لقرائتكم خبر عن أنطونيو بانديراس يفوز بجائزة أفضل ممثل فى مهرجان كان السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الممثل أنطونيو بانديراس فى تحقيق جائزة أفضل ممثل فى مهرجان كان السينمائى عن فيلم Pain and Glory، فى دورته الـ 72 المقامه حاليا فى مدينة كان الفرنسية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنطونيو بانديراس يفوز بجائزة أفضل ممثل فى مهرجان كان السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.