إميلي بيتشام تفوز بجائزة أفضل ممثلة فى مهرجان كان السينمائى عن فيلمها Little Joe

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الممثلة الإنجليزية إميلي بيتشام فى حصد جائزة أفضل ممثل فى مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ 72 المقام حاليا فى مدينة كان فى فرنسا، عن دورها في فيلم Little Joe.

إميلي بيتشام فى فيلمها

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