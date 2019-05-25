شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سيلفستر ستالون ولجنة تحكيم كان على السجادة الحمراء لحفل الختام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان كان السينمائى حضور النجم سيلفستر ستالون وكاترين ديتوف والمخرج الفلسطينى إيليا سليمان، وحسناء عيسى وفاطمة حسن الرحيمى وياسمين حمدان ونعومى ميرلانت، والمخرج كونتين ترانتينو إضافة الى لجنة تحكيم المهرجان .

وتضم لجنة تحكيم المهرجان المخرج أليخاندرو جونزاليز إيناريتو رئيسا واعضاء لجنة التحكيم وهم النجمة الأمريكية آل فانينج والممثلة ميمونة نداى من بوركينا فاسو، والمخرجة والمؤلفة الامريكية كيلى ريتشارد، كما تضم لجنة التحكيم المخرجة الايطالية Alice Rohrwacher، والكاتب والمخرج الفرنسى انكى بلال والفرنسى روبين كامبيو، ويورجوس لانثيموس من اليونان وباوى بوليكوفسكى من بولندا.

Advertisements

مهرجان كان السينمائى تختتم فعالياته اليوم السبت 25 مايو الجارى وشهدت ليلة افتتاح المهرجان عرض فيلم "The Dead Don’t Die" بمسرح Grand Théâtre Lumière، من تأليف واخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراى وتيلدا وينستون وغيرهم، وتدور الاحداث فى مدينة سنترفيل الهادئة، يجد السكان أنفسهم فى قتال حشد من الزومبى، حينما يبدأ الأموات فى الاستيقاظ من قبورهم.