شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير The Handmaid's Tale وكيم كاردشيان فى انتظار عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى صناع مسلسل The Handmaid's Tale من تصوير آخر مشاهد الموسم الثالث أمس، المقرر عرض أولى حلقاته يوم 5 يونيو المقبل. وكشفت الشركة المنتجة عن المسلسل الحائز على تصنيف 8.5 عبر موقع IMDB أن الموسم الجديد سيشهد الكثير من المفاجآت لمتابعيه. ويعد من أبرز المتابعين للمسلسل الشهير هى نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان التى نشرت صورة فى سبتمبر الماضى بعد انتهاء عرض الموسم الثانى وهى ترتدى ملابس أشبه بملابس أبطال المسلسل وفى انتظار عرض الموسم الجديد. Advertisements

الصورة التى نشرتها كاردشيان فى سبتمبر الماضى يذكر أن مسلسل The Handmaid’s Tale"يشارك فى بطولته جوزيف فينس وإيفون ستراهوفسكى وسميرا ويلى وألكسيس بليديل وآن دود وماكس مينجيلا، وغيرهم .

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