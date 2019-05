شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث صور لـ روبرت باتينسون "باتمان" الجديد فى مهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين فى كواليس مهرجان كان بدورته الـ 72 أحدث صور الممثل روبرت باتينسون الذى سيجسد شخصية "باتمان" الجديد فى عالم DC بعد استبعاد الممثل العالمى بن أفليك، وانضمامه لطاقم عمل الإنتاج للفيلم الجديد.

وبحسب صحيفة "فاريتى" فإن باتينسون سيقوم بدور البطولة فى الفيلم الجديد المقرر عرضه 25 يونيو عام 2021، وبقيادة المخرج مات ريفيز الذى سيتولى قيادة الجزء الجديد بعد انسحاب الممثل العالمى بن أفليك مؤدى شخصية "باتمان" السابق الذى انضم لاحقاً الى طاقم عمل إنتاج الجزء الجديد.



يذكر أن الممثل روبرت باينسون صاحب الـ 32 عاما، اشتهر فى سلسلة الأفلام الشهيرة Twilight التى بدأ عرضها عام 2008، بالإضافة الى ظهوره فى سلسلة أفلام Harry Potter، والعديد من الأعمال الدرامية، كما تنتظر شاشات السينما عرض فيلمين له العام المقبل هما Waiting for the Barbarians، و The Devil All the Time.



