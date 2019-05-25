شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز : الانسجام الكامل مع أسرة "كلبش 3" سر النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد عبد العزيز أنه كان متوقع نجاح مسلسل " كلبش 3 " بعد تقديم الجزء الأول والثاني،بسبب مجموعة العمل والشخصيات الموجودة فيه.

وأضاف: كلهم أبطال وشركاء في النجاح، وهناك حالة من الانسجام الكامل مع الجميع زمع الذين بذلوا جهدًا كبيرًا، كان له بالغ الأثر فى هذا النجاح، واتمنى من الجمهورأن ينال العمل إعجابهم في باقى الحلقات .



أحمد عبد العزيز

وأضاف عبد العزيز لـ"الخليج 365"، إنه سعيد جدا بردود أفعال الجمهور على دوره وهو اللواء جلال خطاب فى المسلسل ، مضيفا: وجدت اهتماما كبيرا من جانب المشاهدين وجميع ردود الافعال إيجابية،وانتظروا أحداث جديدة ومفاجآت في الحلقات المقبلة.

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أحمد عبد العزيز في كواليس كلبش3

وأوضح أن "كلبش" عمل ناجح وحقق نجاحا كبيرا في العامين الأخيرين، لما يضمه من فنانين متميزين ومؤلف موهوب ومخرج واع، مضيفاً أنه وافق على العمل فى "كلبش 3"، لوجود ممثلين كبار ومتميزين، اضافة إلى أنه من إنتاج شركة كبيرة فى الإنتاج التليفزيونى وهى شركة "سينرجى"، والتى تعتبر من أهم العوامل التى دفعته لتقديم دوره فى المسلسل.



أحمد عبد العزيز

ويعد مسلسل "كلبش 3" من المسلسلات التى فرضت نفسها بقوة فى السباق الرمضانى، نظرا للشعبية الهائلة التى حققها العمل فى جزأيه الأول والثانى، ليتصدر العمل تريند تويتر وتصدره المركز الأول فى قائمة الأكثر تداولا بالتريند المصرى بعد إذاعة الحلقة مباشرة.

وكتب كرارة على "إنستجرام"، "الحمد لله للسنة الثالثة تمثيلية الشارع".



أحمد عبد العزيز

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.