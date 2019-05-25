المخرج ‎عبدالخالق الغانم: التلفزيون السعودي رفض تعاوني مع السدحان وحسن عسيري مثل مع أربع نساء جميلات...

قال المخرج عبدالخالق الغانم، إن الفنان حسن عسيري، مثل مسلسل مع 4 نساء جميلات ولم ينشهر أو يتصل به أحد، وحينما ظهر في مسلسل “طاش ما طاش” ظل يتلقى اتصالات من الجميع قائلا: “فعلا هذا المسلسل كان ينجم الفنانين”.

على الجانب الأخر أوضح الغانم أن علاقته جيدة بالفنان عبدالله السدحان وأنه كان سيعمل معه، لكن التلفزيون السعودي رفض ذلك.

وعرض البرنامج الذي يقدمه الإعلامي طارق الحربي لقطة من حوار تلفزيوني سابق للمخرج عبدالخالق قال فيه إن الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان لم يدعوانه للعمل معهما، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن تتم دعوته في أعمالهما لاسيما من قبل السدحان خاصة بعد مشاركته في ”طاش ما طاش“ وما حققه من نجاح بسبب إضافات وتطوير من ناحيته.

وردًا على الانتقادات التي وجهت إلى ”سناب شاف“، قال الغانم خلال استضافته في برنامج ”رادار طارئ“، إنه راضٍ عن العمل، لكن، حدثت عدة إشكاليات به.