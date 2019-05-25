داليا مصطفى: ظهورى بشخصيتين فى «قمر هادى» أرهقنى

سيناريو المسلسل أبهرنى.. ولا يشغلنى اسمى على التترات

أنتظر سيناريو جيداً يعيدنى للسينما

النجمة داليا مصطفى تتألق فى مسلسل قمر هادى بشخصية جديدة عليها تماما لفتت الأنظار منذ بداياتها، حيث تجسد شخصيتين ضمن الأحداث، الأولى هى مريم زوجة هانى سلامة والثانية صديقتها، وهو تحدٍ جديد لها لأنهما شخصيتان غير متقاربتين فى الشكل من الأساس، حاورناها عن تفاصيل الدور وشكله وكيفية استعدادها له..

< سألتها.. حدثينا عن صعوبات تجسيد شخصيتين فى عمل واحد؟

- تحد كبير وصعب أرهقنى جدا التصوير، لأن الشخصيتين ليسا شقيقتين أو قريبتين، لكنهما صديقتان مختلفتان تماما حتى فى الشكل، الشخصية الأولى هادئة، طيبة، تتحدث بهدوء، لا تشغل بالها بتفاصيل كثيرة فى حياتها، لا يوجد ما يميزها سوى طيبتها التى تظهر عليها خلال الأحداث، أما الشخصية الثانية هى شريرة لديها لازمة فى استخدام أظافرها، وطوال الأحداث تظهر للجمهور كباحثه عن الشر، شخصيتان مختلفتان تماما.

< كيف جاءت مشاركتك فى المسلسل؟

- المخرج رؤوف عبدالعزيز أرسل لى السيناريو وقرأته، وسعدت لأن الدور ملفت يساعدنى على اظهار طاقتى التمثيلية، وعلى المستوى الشخصى رؤوف صديقى منذ فترة طويلة، وتعجبنى أعماله فهو دائما يبحث عن شىء جديد،

لكنها المرة الأولى التى نعمل فيها معا، أراه فى هذا العمل مختلفا، وهو مخرج شاطر ويسعى للتميز دائما.

< وكيف كانت كواليس العمل؟

- للمرة الأولى أتعاون مع هانى سلامة، هو شخصية محترمة ومميز فى عمله، والكواليس أيضاً كانت مميزه للغاية، العمل بشكل عام تيمة مختلفة عن الأعمال التى تعتمد بشكل أساسى على الأكشن أو الكوميدى أو الرومانسى لكنه عمل اجتماعى متكامل وفيه فكرة جديدة، وهذا ما أبحث عنه دائما فى أى عمل فنى.

< هل يشغلك موقع اسمك على التتر؟

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- على العكس، يهمنى أن يكون دورى مؤثرا فى الأحدث، بصرف النظر عما يكتب على التتر، لأنه يستغل لحظة على الشاشة، فى عين المشاهد، لكن الدور الجيد الملفت للنظر هو ما ينتظره الجمهور ويحقق النجاح.

< حدثينا عن مشاركتك فى مسلسل البيت الكبير؟

- لم أكن أتوقع كل هذه الإشادات عن دورى فى العمل، وفى الحقيقة الشخصية صعبة وأخذت منى وقتا طويلا فى الاستعداد لها لأنها تحمل الكثير من

الشر وكنت قلقة من ردود الأفعال، كما أننى سعيدة بالاشتراك مع النجوم أحمد بدير ولوسى ولقاء سويدان وسوسن بدر، والمسلسل نجح فى جزئه الأول بشكل كبير، ودورى كان إضافة فى الجزء الثانى لكننى سعدت كثيرا بمشاركتى فى العمل الذى يحمل مباراة فنية كبيرة بين كل المشاركين فيه، كلها بقيادة المخرج محمد النقلى المبدع الذى يعرف تماما كيفية توظيف الفنان فى مكانه.

< كيف ترين اتجاه المنتجين لمسلسلات الـ60 حلقة فى الآونة الأخيرة؟

- السيناريو والقصة التى يناقشها العمل والأبطال المشاركون هما اللذان يجذبان المشاهد ومن وجهة نظرى الشخصية إذا توافرت هذه العوامل سيحقق نجاحا كبيرا. وهناك أعمال كثيرة عرضت مؤخرا أكثر من 30 حلقة أو أجزاء مثل مسلسل «أبو العروسة» و«الطوفان» واستطاعوا أن يحققوا نجاحا كبيرا سواء على الشاشة أو مواقع التواصل الاجتماعى، الجمهور أصبح لديه وعى فى الأفضل ويستطيع أن يفصل بين الأعمال الهادفة أو التطويل بدون هدف.

< هل تهتمين بالمشاركة فى رمضان كل عام؟

- لا يشغلنى أبدا موعد عرض المسلسل، هناك أعمال كثيرة شاركت فيها وحققت نجاحا فى توقيت بعيد تماما عن رمضان، مثل مسلسل «الكبريت الأحمر» فهو لم يعرض فى شهر رمضان، ومع ذلك ما زال يحقق نجاحا كبيرا حتى الآن، ما أستطيع أن أقوله أن العمل الجيد يفرض نفسه فى أى وقت.

< ما سبب غيابك عن السينما؟

- أنا عاشقة للسينما، لكن لا يعرض علىّ سيناريو جيد يستفزنى، ويجعلنى أشارك فيه وأستمتع به.