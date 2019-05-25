فن ومشاهير

تعرف على تفاصيل الحلقة الـ 20 من مسلسل "كلبش 3"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شهدت الحلقة 20 من مسلسل "كلبش 3" مفاجآت غير متوقعة، حيث يقع أحد الإرهابيين أمام الضابط حسام وبحوزته حزام ناسف، وقبل انتهاء الحوار يتدخل الضابط هشام لينتهي الأمر بتفجير كبير، راح ضحيته الضابط حسام.

 

و يبدي اللواء جلال حزنه الشديد بعد انتحار عوني، الذي يؤكد انه ضابط

Advertisements
كفء ومجتهد للغاية، ولكنه لديه مشكلة في ثباته النفسي، ثم ينتقل اللواء جلال إلى موقع انتحار عوني، ويطلب دقة التعامل مع فكرة انتحاره، للتأكد من الأمر في أسرع وقت، كما يترك عوني خطاب للواء جلال يعترف
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
فيه ما ارتكبه من خيانة، مبررًا سر انتحاره الذي يبحث اللواء جلال، وهو حماية زوجته وابنه من ناحية، وحماية الأمانة والواجب من ناحية أخرى.

 

يذكر أن مسلسل "كلبش 3" بطولة كل من أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، وأماني كمال، و من تأليف باهر دويدار،  وإخراج بيتر ميمي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل الحلقة الـ 20 من مسلسل "كلبش 3" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا