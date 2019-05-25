تعرف على تفاصيل الحلقة الـ 20 من مسلسل "كلبش 3"

شهدت الحلقة 20 من مسلسل "كلبش 3" مفاجآت غير متوقعة، حيث يقع أحد الإرهابيين أمام الضابط حسام وبحوزته حزام ناسف، وقبل انتهاء الحوار يتدخل الضابط هشام لينتهي الأمر بتفجير كبير، راح ضحيته الضابط حسام.

و يبدي اللواء جلال حزنه الشديد بعد انتحار عوني، الذي يؤكد انه ضابط

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كفء ومجتهد للغاية، ولكنه لديه مشكلة في ثباته النفسي، ثم ينتقل اللواء جلال إلى موقع انتحار عوني، ويطلب دقة التعامل مع فكرة انتحاره، للتأكد من الأمر في أسرع وقت، كما يترك عوني خطاب للواء جلال يعترففيه ما ارتكبه من خيانة، مبررًا سر انتحاره الذي يبحث اللواء جلال، وهو حماية زوجته وابنه من ناحية، وحماية الأمانة والواجب من ناحية أخرى.

يذكر أن مسلسل "كلبش 3" بطولة كل من أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، وأماني كمال، و من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.