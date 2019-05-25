المنافسة بين المطربين تنتقل من بورصة الأغانى إلى الإعلانات

«حماقى» و«تامر» منافسة فى الخير.. و«نجوى» و«شيرين» فى مواجهة التعصب الطائفى..

عمرو دياب يستعين بصديق على طريقة التون چون.. ونجوم السينما والرياضة مفاجأة «قادرين نعملها»

أخذت الإعلانات المصرية خلال السنوات الأخيرة خاصة خلال شهر رمضان المعظم شكلاً تنافسياً غير مسبوق، حيث شهدت نجوم الصف الأول فى السينما، وكان تواجد نجوم الغناء الأكثر توهجاً نظراً لأن كل صوت حشد لإعلانه أفضل شكل موسيقى من الممكن أن يظهر، بعض هذه الإعلانات كانت لشركات اتصالات وبعضها للمياه الغازية، لكن إعلانات الخير كان لها طعم ومذاق مختلف خاصة هذا العام.

وجاء اهتمام المطربين بهذا الأمر نظراً لأن تلك الإعلانات تحظى بمشاهدة كبيرة جداً لأنها تذاع فى فترات الذروة سواء داخل المسلسلات أو قبلها أو بعدها، وهو ما يعنى أن ملايين المشاهدين سوف يتابعونها بشكل جيد، وبالتالى تشعر أن النجوم اهتموا بتلك الأغانى أكثر من الاهتمام بالألبومات لأن المنافسة بينهم على أشدها، لكون العمل يذاع بشكل يومى، وفى توقيتات متقاربة جدا، لأنه من الطبيعى أن تجد إعلان تامر حسنى يذاع قبل إعلان عمرو دياب، ناهيك أن كلاً منهما يمثل فى إعلانه شركة منافسة للأخرى، وبالتالى فكل منهما يسعى لأمرين الأول أن يقول لشركته إنه رقم واحد والثانى موجه للجماهير بأنه عمله هو الأفضل، كذلك الأمر بالنسبة لحماقى من جانب وتامر من جانب آخر، لأن كلاً منهما صنع عملاً لأحد المستشفيات التى تعالج السرطان.

والجميل أن كل مطرب هذا العام صنع أغنية ليس لها علاقة بالمعلن أو الشركة، اكتفوا بوضع لوجو الشركة أعلى أو أسفل الشاشة، وهو ما يعنى أن النظرة للإعلانات اختلفت عن الماضى، حيث كانت كلمات أغنية الإعلان فى تصريح صريح باسم الشركة ومنتجاتها واسم صاحب الشركة وأبنائه إن وجدوا، الآن أصبحت الأغنية يستطيع أى إنسان أن يحملها على تليفونه والاستماع إليها، وهو نفس الأمر الذى حدث مع تترات المسلسلات التى أصبحت لا تعبر عن مضمون الحلقات،

المنتج أو البطل يستقطب نجم الغناء للاستفادة من شهرته، كما أن المطرب يستفيد من كون الأغنية تذاع لمدة 30 يوماً بشكل منتظم، كما أنه يستطيع الاستفادة منها على المستوى الشخصى.

إعلانات هذا العام شهدت منافسة فى غاية القوة، لم يكتف المطرب بظهوره بمفرده بل صنعوا شكل من أشكال «الكليب» الذى لا يتعدى الـ30 ثانية أو تزيد قليلاً أو تقل، وبالتالى ظهر بعض نجوم السينما على خلفية الأغنية.

فى أحد الإعلانات الخاصة بمستشفى علاج السرطان ظهر المطرب محمد حماقى وبصحبته مجموعة ضخمة من نجوم السينما والرياضة من خلال أغنية «قادرين نعملها» وهى الأغنية التى قام بطرحها عبر قناة محمد حماقى على YouTube، بالإضافة لعرضها على جميع الفضائيات، وهى من كلمات الشاعر أمير طعيمة ومن ألحان الفنان عمرو مصطفى وتوزيع الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم.

وشهد الكليب الخاص بالأغنية مشاركة عدد كبير من النجوم هم يسرا ورجاء الجداوى وليلى علوى وعمرو يوسف وآسر ياسين وريهام عبدالغفور وهنا شيحة وحلا شيجة ويسرا اللوزى وكريم فهمى ومى عمر وميار الغيطى ومى الغيطى وأمينة خليل وإنجى المقدم وإياد نصار وأحمد خالد صالح، والشاعر أمير طعيمة، والكاتب تامر حبيب، بالإضافة لأعضاء فريق «وسط البلد» الغنائى.

بالإضافة لكل من حازم إمام ومحمد فضل ومؤمن زكريا وأحمد الشيخ وعمرو جمال وطارق حامد ومحمود علاء، وناردين فرج ومها الصغير. وفى حقيقة الأمر أن حماقى غنى فى هذا العمل بشكل جيد جداً، رغم أن اللحن غربى إلا أن صوته جاء منطلقاً، معبراً عن كلمات الأغنية، وبصراحة لأول مرة منذ سنوات أستمع لحماقى بهذا الشكل ربما الغناء للخير كان له دور وربما أن حماقى فى أحيان كثيرة

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يصنع كما كبيراً من الأغانى فى كل ألبوم، ودائماً الكم يأتى على حساب الكيف، العمل صور بشكل جيد وتم استخدام الكم الهائل من النجوم المشاركة كمتبرعين، بشكل جيد جداً.

هناك إعلان آخر ظهر على عدد من القنوات العربية لإحدى الشركات وظهرت فيه نجوى كرم وشيرين عبدالوهاب وهو عمل فى غاية الروعة لكونه يناقش قضية تقبل الآخر، وجاء أداء نجوى وشيرين بشكل راقٍ جداً.

ولا يمكن أن نغفل إعلان تامر حسنى عن أحد المستشفيات التى تسهم فى علاج سرطان الأطفال، الأغنية على المستوى الفنى مصنوعة موسيقى جيداً، وأداء تامر جاء جيداً جداً، والصورة كانت على أعلى مستوى، ولكون تامر مطرباً جيداً استطاع أن يجمع بين تعبير الصوت والتعبير الحركى أثناء ظهورة بين الأطفال.

كما ظهر تامر فى إعلان آخر مع نانسى عجرم فى إعلان لشركة اتصالات وبالتالى دخل فى منافسة صريحة مع عمرو دياب الذى ظهر فى إعلان الشركة المنافسة وبالتالى وقع الثانى فى مواجهة مباشرة، جمعتهما كثيراً فى بورصة الأغانى عمرو ظهر معه مجموعة من أصدقائه القدامى وأقاربه إلى جانب أصدقائه الجدد.

وتقوم فكرة الإعلان، على استرجاع ذكريات الطفولة والشباب مع الأصدقاء القدامى، وترتيب المقابلات مع المعارف والزملاء المحببين فى المناسبات.

ومع انتشار الإعلان سرعان ما انتشر إعلان مشابه لنجم الغناء البريطانى إلتون جون، على مواقع التواصل الاجتماعى وبنفس الفكرة تقريبا.

والإعلان المشار إليه نفذه جون لسلسلة متاجر «جون لويس» البريطانية لموسم عيد الميلاد، ويستعرض مراحل من حياة المطرب صاحب الـ72 عاماً يستعيد خلالها الكثير من ذكرياته.

وأثارت اتهامات الاقتباس، استياء مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، الذين أبدوا دهشتهم مما قالوا إنه «استسهال».

وعاد على الحجار ومدحت صالح بشكل يعيد إلى الإذهان ذكريات المصريين مع رمضان زمان من خلال إعادة تقديم تتر المال والبنون، الإعلان بعنوان «دورك فى اللمة»، وفكرته مستوحاة من مسلسلات رمضان القديمة، التى عرضها التليفزيون المصرى فى التسعينيات، وتم تقسيمه إلى 3 مسلسلات، الأول تعرضه القناة الأولى، والثانى تعرضه القناة الثانية، أما الثالث فينتهى قبل أن يبدأ، مع أغنيتين لعلى الحجار ومدحت صالح على لحن تتر مسلسل «المال والبنون» ومسلسل «يتربى فى عزو».

شارك فى بطولة المسلسل الأول غادة عادل، أحمد سعيد عبدالغنى، علاء مرسى، عبدالله مشرف، يايا، وبيومى فؤاد، وفى المسلسل الثانى شارك حسين فهمى، فادية عبدالغنى، عبدالرحمن أبوزهرة، أحمد صيام، أحمد فتحى، مريم الخشت، صافى وبيومى فؤاد، فيما اقتصر المسلسل الثالث على إبراهيم نصر وبيومى فؤاد.