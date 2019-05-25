بشرى ضيفة الحلقة الـ 20 من "رامز في الشلال"

تحل اليوم النجمة بشرى ضيفة علي الحلقة الـ 20 من برنامج "رامز في الشلال"، الذي يذاع على شاشة قناة mbc misr. يذكر أن الفنان رامز جلال طرح في رمضان الماضي، برنامج مقالب بعنوان "رامز تحت الصفر"، و الذي تم تصويره في روسيا، بمناسبة مونديال كأس العالم، وشاركه تقديمه، لاعب كرة القدم المصري المعتزل، مجدي عبد الغني، وعرض على شاشة قناة "إم بي سي" السعودية

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