كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يعرض أول أيام العيد بدول الخليج.. كرارة في رحلة مثيرة بين مصر والمغرب وفرنسا لتصوير "كازابلانكا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد دور العرض الإماراتية لاستقبال فيلم الإثارة والتشويق والأكشن «كازابلانكا» بطولة النجم أمير كرارة، أول أيام عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع عرضه في السعودية، والبحرين، وعمان، والكويت.

ويترقب الجمهور العربي هذا العمل الذي يعتبر من أهم إنتاجات السينما المصرية في السنوات العشرالأخيرة، سواء من حجم الانتاج، أو عدد النجوم العرب المشاركين فيه، إلى جانب مشاركة النجم العالمي التركي «هالت إرجنتش» بطل المسلسل التركي الشهير عالمياً «حريم السلطان»، والذي يشارك للمرة الأولى في فيلم عربي.

في «كازابلانكا»، يتعاون كرارة والمخرج بيتر ميمي في التجربة السينمائية الثانية لهما بعد فيلم «حرب كرموز» الذي حقق في العام الماضي نجاحاً جماهيرياً كبيراً عند عرضه في دول الخليج.

أمير كرارة بطل الفيلم الذي يحقق نجاحاً في السباق الدرامي الرمضاني بمسلسل «كلبش 3»، ينتظر الجمهور بفارغ الصبر فيلمه «كازابلانكا» بعدما اكتسب ثقة في خياراته السينمائية.

ويشارك كرارة الذي يقدم دور «عمر المر»، في البطولة الفنانة غادة عادل التي قدمت العديد من الأعمال الناجحة مع كبار نجوم السينما المصرية مثل «ملاكي إسكندرية» و«جعلتني مجرماً» و «نادي الرجال السري».

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وتقدم عادل شخصية الفتاة المغربية «فيفا» التي تنضم إلى فريق مصري لتنفيذ إحدى العمليات الخاصة بالمغرب، بينما يجسد شخصية الريس عرابي الصياد الفنان عمرو عبدالجليل صاحب البصمة المميزة في السينما المصرية عبر أعمال شهيرة منها «صرخة نملة»، و «كلمني شكراً»، «سوق الجمعة».

ويطل النجم الأردني إياد نصار بشخصية مختلفة تماماً عما قدمه في أعماله السابقة، إذ يؤدي شخصية لص محترف، ولجأ إلى تغيير شكله خصيصاً لهذا الدور الذي يعتبره من الأدوار المحورية في حياته السينمائية، فيما يشارك النجم العالمي التركي هالت إرجنتش أو السلطان سليمان بطل «حريم السلطان» بدور «دراجون».

تدور أحداث الفيلم الذي صورت بين مصر والمغرب وفرنسا حول ثلاثة أشخاص تربطهم صداقة قوية، ويشكلون عصابة للسطو على إحدى السفن.

ينال الثلاثة شهرة واسعة في هذا المجال ليصبحوا معروفين بــ«هجامين البحر»، وتكلفهم إحدى الجهات بعملية كبيرة لمصلحة رجال من المافيا الأوربيين للسطو على شاحنة ألماس قادمة على متن سفينة تسمى «كازابلانكا»، لكن خيانة غير متوقعة من أحد الأصدقاء الذي قرر تنفيذ العملية لحسابه والهرب إلى المغرب، تؤدي لتغيير كل الحسابات وتفتح أبواباً للثأر وبدء المعارك بينهم، في إطار من الأكشن والتشويق والمطارادات التي صممت بإتقان لظهور العمل بشكل مبهر وأكثر إحترافية.

يبدأ عرض فيلم «كازابلانكا» في صالات السينما بدول الخليج في أول أيام عيد الفطر المبارك.