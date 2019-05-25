شاهدوا.. شريف مدكور يكشف عن وضعه الصحي ويستعد للعلاج الكيماوي

كتب امير فتحي في السبت 25 مايو 2019 08:08 مساءً - كشف الإعلامي المصري ​شريف مدكور​ تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية إستئصال الورم السرطاني، حيث أكد في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، أنه يشعر بتحسن وقام بفك غرز الجرح الخاص بعمليته الجراحية، ووجه الشكر لكل من سأل عنه، كما إعتذر لأنه لا يرد على هاتفه بشكل مستمر، مشيراً الى أنه سيبدأ بالعلاج الكيماوي الأسبوع المقبل.

وعبّر مدكور عن حزنه لعدم إستطاعته الصوم في شهر رمضان هذا العام نظرا لحالته الصحية، كما إنتقد تصرفات بعض الناس في هذا الشهر.