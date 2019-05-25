كتب امير فتحي في السبت 25 مايو 2019 08:08 مساءً - كشف الإعلامي المصري شريف مدكور تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية إستئصال الورم السرطاني، حيث أكد في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، أنه يشعر بتحسن وقام بفك غرز الجرح الخاص بعمليته الجراحية، ووجه الشكر لكل من سأل عنه، كما إعتذر لأنه لا يرد على هاتفه بشكل مستمر، مشيراً الى أنه سيبدأ بالعلاج الكيماوي الأسبوع المقبل.
وعبّر مدكور عن حزنه لعدم إستطاعته الصوم في شهر رمضان هذا العام نظرا لحالته الصحية، كما إنتقد تصرفات بعض الناس في هذا الشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. شريف مدكور يكشف عن وضعه الصحي ويستعد للعلاج الكيماوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.