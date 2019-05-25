صفاء سلطان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وجمالها يخطف الأنظار.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة الأردنية صفاء سلطان، بعيد ميلاد ابنتها الكبرى ونشر صورة حديثة لهما عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

وعلقت صفاء سلطان، على الصورة قائلة: «بمثل هاليوم عرفت شو يعني أمومة... بمتل هاليوم عرفت شو يعني مسؤولية ... بمتل هاليوم شفت الدنيه غير ... أحلى وأهم وأجمل بوجود إنسان عطى لحياتي طعم وكبر قدام عيوني وهو عم يشاركني كل لحظاتي الحلوة والمرة».

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وأضافت: «شريكة دقات قلبي وكل نفس من أنفاسي وكل خطوة من خطواتي... كل عام وانتي فرحتي وسعادتي ونجاحي يا أحلى انجاز عملته بعمري... عقبال ال100 سنه يا نور عيوني يا بنتي يا حبيبة روحي أنتي (املي) حب العمر كله... وكل العمر عحسابك بحبك مامي».

وحصدت الصورة على العديد من تعليقات متابعيها الذين هناؤها بعيد ميلادها كما تغزلوا في جمال ابنتها مؤكدين انها تعتبر نسخة ثانية عنها.

من ناحية أخرى، تشارك صفاء سلطان في مسلسل «الحرملك» مع الفنان جمال سليمان، درة، جيني إسبر، باسم ياخور، سلافة معمار، قيس الشيخ نجيب، والعمل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق، ومن المنتظر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل