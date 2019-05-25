فيلم لـ تارانتينو يفوز بسعفة الكلب

متابعة بتجــــــــــرد: بعد 25 عامًا من النجاح الكبير لفيلمه “بالب فيكشن” في مهرجان كان، فاز الفيلم الجديد للمخرج الأميركي كوينتن تارانتينو بجائزة في المهرجان، بفضل كلبة ظهرت في الفيلم.
وفاز “براندي” الذي أدى الدور فيه في الواقع ثلاثة كلاب من نوع بيتبول، بجائزة “سعفة الكلب” في المسابقة غير الرسمية للمهرجان.
وقال تارانتينو، في حفل اتسم بالمرح وهو يتسلم الجائزة، “يجب أن أقول إنه ليشرفني كثيرا حصولي عليها (الجائزة). وأود أن أهديها لممثلتي الرائعة براندي”.
وكان تارانتينو قد فاز بجائزة السعفة الذهبية في كان عام 1994. ويتنافس مع مخرجين مخضرمين منهم كين لوتش وبيدرو ألمودوبار للفوز بجائزة هذا العام.
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