لمن يقول مجد موصللي “بتمون”؟.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجـــــــــرد: يستعد الفنان اللبناني مجد موصللي لطرح أغنية جديدة بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، وذلك عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات.

الأغنية تحمل اسم “بتمون” وهي من كلمات عامر لوند، ألحان سليم سلامة وتوزيع وتسجيل عمر صباغ، وبحسب مصادر موقع “بتجــــرد” سيشكل موضوعها مفاجأة للجمهور لدى إطلاقها.

وانتهى موصللي من تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب منذ فترة في العاصمة الأوكرانية “كييف” تحت إدارة المخرجة اللبنانية هيفا فقيه على أن يترافق عرض العمل مع إطلاقها.

تجدر الإشارة إلى أن مجد موصللي يشنّ منذ أيام حملة واسعة استعدادًا لطرح الأغنية من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يعمد على نشر عبارات منها ومن بينها “والقلب يوقف” و”وعالروح ببصملك”.