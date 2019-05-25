عمر العبداللات: “مارسيل خليفة سبب لي صدمة” وما حقيقة رفض الرئيس السيسي مقابلته؟

متابعة بتجــــــــرد: حل الفنان الأردني عمر العبداللات ضيفًا على برنامج “مجموعة إنسان” مع الإعلامي علي العلياني عبر شاشة “ام بي سي”، وتحدث خلال اللقاء عن الكثير من الأمور المتعلقة بمسيرته الفنية، وأشار إلى بعض المواقف التي حدثت معه ولا يمكن أن ينساها حتى هذه اللحظة.

وعن رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقابلته، نفى عمر العبداللات هذه الشائعة، وأكد من جهته أنه لم يطلب من قبل أن يقابل الرئيس المصري، مشيرًا إلى أنه أطلق أغنيته “يحكى أن” لمصر من تلقاء نفسه ودون أن يطلب منه ذلك أي شخص.

وكان عمر العبداللات قد تذكر موقفًا حصل معه في صغره، مع الفنان مارسيل خليفة، حيث كان يحضر له حفلًا في مهرجان جرش، وكان معجبًا به ويود أن يقابله بشدة، ولكن عندما حاول السلام عليه لم يلتفت إليه أبدًا مما تركه في حالة صدمة حتى هذا اليوم. وتابع قائلًا: “حاولت الوصول إليه في الكواليس ولكنهم طردوا جميع المتواجدين، وهذا أحزنني وكان درسًا لي”.

وأضاف قائلًا: “يلعن أبو الشهرة، لأن الدنيا بالنسبة لي جبر خواطر، والشهرة تذهب وتأتي، ولو أوقفني طفل يريد السلام عليّ سأقف له حتى لو اضطررت لإلغاء موعد لي أو التأخير”.