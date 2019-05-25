هيا الشعيبي تنتقد تكريمات “المهرجانات” وهذا ما قالته

متابعة بتجـــــــــرد: انتقدت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، التكريمات التي تقوم المهرجانات بمنحها إلى بعض الفنانين، تقديرًا لأعمالهم الرمضانية، وطالبت الجهات المسؤولة عن هذه المهرجات بالتزام الدّقة والصدق في تحديد نسب المشاهدة.

وتابعت “الشعيبي” في برنامجها “فانوس هيونة”، الذي تقدمه عبر فضائية atv أنها لا تقصد شخصًا معينًا بكلامها، وتهنىء المكرمين على أعمالهم، لكن في الوقت عينه لا يجوز غض النظر عن “الترند” خاصةً أن في أيّامنا مواقع التواصل الإجتماعي تكشف عن الأعمال الأكثر شعبية.

هذا وطالبت “الشعيبي” بوجود لجنة تحكيم من التلفزيون أو المجلس الثقافي، تضم مختصين في هذا المجال لتقييم الأعمال الفنية التي يتم تكريمها وفقًا لأرقام المشاهدات.