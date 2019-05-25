بعد غياب سنوات.. “سبايس غيرلز” يعُدن بقوة بدون فيكتوريا بيكهام

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد غياب طويل عادت فرقة “سبايس غيرلز” الشهيرة من جديد إلى الأضواء، في أول جولة موسيقية لهن في العاصمة الأيرلندية “دبلن” بعد طول انتظار، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وعلى الرغم من أن عدد الفرقة التي ذاع صيتها في التسعينيات لم يكن كاملًا، حيث شهدت الحفلة غياب “فيكتوريا بيكهام” والتي أصبحت عارضة أزياء وتزوجت بنجم كرة القدم الإنجليزي السابق “ديفيد بيكهام” إلا أن العرض حقق نجاحًا كبيرًا.

وغنت الفتيات الشهيرات لمدة ساعتين على أحد المسارح بحضور 75 ألف من المشاهدين، في أول حفلة لهن بعد انقطاع دام أكثر من 7 سنوات، بعد أن تم لم شمل الفريق من جديد.

وقالت “فيكتوريا” التي لم تنضم لـ”سبايس غيرلز” والتي كانت تعرف باسم “بوش سبايس” في الفريق، إنها تتمنى لهن التوفيق.

وتشمل الجولة الموسيقية للفرقة التي تضم ميلاني براون “سكيري سبايس”، وجيري هورنر “جنجر سبايس”، وميلاني شيزولم “سبورتي سبايس” وإيما بانتون “بيبي سبايس”، 13 حفلاً على مدى الأسابيع القليلة المقبلة، بدءًا من دبلن، الجمعة، قبل إحياء حفلات في مدن بأنحاء بريطانيا.