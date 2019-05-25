محمد هنيدي يسخر من حجاب أحمد فهمي.. والأخير يرد

متابعة بتجــــــــــرد: سخر الفنان محمد هنيدي من ظهور الفنان أحمد فهمي بالحجاب، في الحلقة التاسعة عشر من مسلسله “الواد سيد الشحات”، حيث أدى دور لاعبة كرة سلة.

ونشر “هنيدي” عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” صورة “فهمي” من المسلسل، وعلق: “مبروك يا فهمي.. أحلى كتير في الحجاب.. المهم يكون عن اقتناع”.

بدوره، رد أحمد فهمي على “هنيدي”، ونشر صورة له من أحد أعماله، ظهر فيها وهو يرتدي الحجاب قائلا: “أنا لما اتحجبت قررت التزم مش مبين نص شعري”.

يذكر أن الفنان أحمد فهمي يشارك في بطولة مسلسل “الواد سيد الشحات” الذي يعرض خلال شهر رمضان الحالي، ويشاركه البطولة الفنانة هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن، محمد محمود، بيومي فؤاد، ويزو، ومحمد ثروت وآخرين ، تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي.

يشار إلى أن مسرحية “3 أيام في الساحل”، آخر أعمال الفنان محمد هنيدي، وشارك في بطولتها كوكبة من نجوم الكوميديا، من بينهم: بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وبوسي، ومن إخراج مجدي الهواري.