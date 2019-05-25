ديبالا يحسم مصيره مع يوفنتوس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حسم المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، موقفه من البقاء داخل ملعب "أليانز" في الموسم المقبل، في ظل التقارير التي تشير إلى قرب رحيله.

وخلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، قال ديبالا: "لدي احترام كبير لقميص يوفنتوس وجماهيره، لذا سأتحدث عن اليوفي فقط وليس الأندية الأخرى، لأن هذا لا يعد احتراما".

وأضاف: "لقد تحدثت مع فابيو باراتيسي، المدير الرياضي، وأبلغته برغبتي في الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل".

رغم ذلك، أكد المهاجم الأرجنتيني أن مصيره ليس بيديه، والأمر يعتمد على النادي، مضيفا: "يوفنتوس بحاجة لاتخاذ قراراته بشأن الموسم المقبل عقب وصول المدرب الجديد، لكنهم يعلمون أنني أريد البقاء هنا".

يذكر أن ديبالا عانى من تهميش دوره طوال الموسم، حيث وضعه المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري على مقاعد البدلاء في أغلب المباريات المهمة.