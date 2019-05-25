خاص- أحمد السقا مفاجأة سحور “الصبّاح”.. وهذا ما قاله لـ “الخليج 365”

اقامت شركة “الصبّاح” ليل امس سحورًا رمضانيًا في فندق St. George Yacht Club وسط العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور نجوم الفن والتمثيل اللبنانيين والعرب، بالاضافة الى الصحافة والاعلام.

ومفاجأت السحور كان النجم المصري أحمد السقا، الذي يطلّ في هذا الشهر الفضيل ضمن مسلسل “ولد الغلابة”، من انتاج شركة الصبّاح، والذي يحقق نجاحًا كبيرًا ويحصد نسبة مشاهدة عالية منذ انطلاق عرضه بداية شهر رمضان.

وفي حديث خاص لموقع “الخليج 365”، عبّر السقا عن سعادته الكبيرة بنجاح مسلسل “ولد الغلابة”، لافتا الى ان علاقته بشركة الصبّاح المنتجة للمسلسل قوية ومميّزة، كما شكر صاحب الشركة المنتج صادق الصبّاح على جهوده التي يبذلها لتحقيق هذه النجاحات.

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من جهة اخرى، سأل موقعنا السقا عما اذا كان يفكّر بخوض تجربة درامية جديدة الى جانب نجوم لبنانيين، فرحّب النجم المصري بهذه الفكرة، لافتًا الى أنه سبق وتعاون مع ممثلين من لبنان في مسلسل “ذهاب وعودة”.

واشار السقا عبر “الخليج 365” الى انه بدأ التحضير لفيلم جديد بالتعاون مع الاستاذ احمد نادر جلال، وسيكون خطوته التالية بعد شهر رمضان المبارك.

يذكر ان مسلسل “ولد الغلابة” هو عبارة عن ملحمة صعيديّة عصريّة، تعتمد أحداثها على الإثارة والتشويق، وهي نوع جديد يُقدّمه السقّا في الدراما التلفزيونيّة للمرّة الأولى، حيث تُسلّط الشخصيّة التي يُقدّمها في المُسلسل الضوء على إحدى القضايا الإجتماعيّة.

المسلسل من اخراج محمّد سامي، تأليف أيمن سلامة وانتاج صادق الصبّاح. وهو من بطولة احمد السقا، محمّد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدّم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي وآخرين.