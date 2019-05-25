خاص- سينتيا صموئيل تثير الجدل بـ “لوكها” الجديد… هل تقلّد نادين ن. نجيم؟

شعرها الأشقر القصير ميّزها منذ بداية مشوارها الفني واطلالاتها ضمن الاعمال الدرامية، فاعتاد عليها الجمهور ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ب”لوك” معيّن طُبع في اذهانهم.

وفجأة، ومن دون سابق انظار، اطلّت الممثلة الشابة سينتيا صموئيل على جمهورها بلوك جديد مختلف كليا عما كانت عليه، حيث نشرت صورة على حسابها عبر موقع “انستغرام” ظهرت فيها بشعر اسود طويل، بالاضافة الى شامة صغيرة على خدّها الايمن.

Advertisements

لا شك ان صموئيل بلوكها الجديد شكّلت صدمة ايجابية للجمهور والمتابعين، الذين عبّروا في البداية عن اعجابهم باطلالتها الجديدة والجريئة، الا انهم في الوقت عينه انتقدوها واتهموها بتقليد الممثلة نادين ن. نجيم، حيث ظهرت وكأنها صورة طبق الأصل عنها.

ولمعرفة سرّ هذا التغيير المفاجئ، التقى موقع “الخليج 365” الممثلة صموئيل، التي اشارت الى ان هذا اللوك الجديد متعلّق بدورها في مسلسل “خمسة ونص” والشخصية التي تجسّدها.

من جهة اخرى، ردّت صموئيل على كل الاشاعات والانتقادات التي طالتها، والتي تقول انها تقلّد النجمة نجيم في هذا اللوك الجديد، حيث جزمت ان كل ما يقال مجرّد افتراءات واقاويل عارية عن الصحة، والامر متعلّق حصرًا بدورها في المسلسل، ولاكتشاف الامر دعت صموئيل كل من اصابه “الفضول” لمعرفة تفاصيل اكثر، متابعة احداث المسلسل في الايام المقبلة والتطوّرات التي ستطرأ على احداثه، حيث تلعب دور “ابنة خالة” دكتورة بيان، والتي تجسّد دورها الممثلة ندين ن. نجيم.

يذكر ان مسلسل “خمسة ونص” يعرض يومياً طيلة شهر رمضان المبارك، وهو من تأليف ايمان السعيد، اخراج فيليب اسمر وانتاج شركة الصباح، ويضم نخبة من نجوم الفن والتمثيل ابرزهم نادين نسيب نجيم، قصي خولي، معتصم النهار، رفيق علي احمد، رولا حمادة وغيرهم.