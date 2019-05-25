محمد رمضان يتعاطف مع دموع حلا شيحة عبر "تويتر"

تعاطف النجم محمد رمضان مع دموع الفنانة حلا شيحة شريكته في بطولة مسلسل "زلزال"، بعد وقوعها ضحية مقلب "رامز في الشلال"، لكنه تخلى عنها مؤكدًا أنه لم يقدر على التدخل لإنقاذها، لأنه مشغول باستعادة ميراث والده، في إشارة لأحداث مسلسلهما.

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عبر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلًا: "كان نفسي آجي ألحقك من رامز يا صافية، لكن مع الأسف مشغول بإني أرجّع الـ300 متر بتوع أبويا".

يُذكر أنّ الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة تصدرت ترند "تويتر" في مصر، بعدما أصبحت الضحية الـ17 لبرنامج "رامز في الشلال"، بخاصة أنّ جلال توعدها بعقاب شديد بسبب قراراتها المتضاربة وخلعها الحجاب، إلا أنه اضطر لإنهاء المقلب سريعًا، بعدما دخلت في حالة من البكاء المستمر واستسلمت تمامًا للغوريلا.

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وقررت شيحة العودة إلى جمهورها بعد غياب 12 عامًا، عبر عمل مشترك مع النجم محمد رمضان، وهو مسلسل "زلزال" الذي يُعرض حاليًّا ضمن ماراثون دراما رمضان، وتقدم دور صافية الحبيبة الثانية لزلزال.

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