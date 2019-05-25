الفنانة مي عز الدين سعيدة باختلاف آراء الجمهور حول "البرنسيسة بيسة"

عبرت الفنانة مي عز الدين عن سعادتها بردود الأفعال، التي تلقتها على مسلسلها "البرنسيسة بيسة"، الإيجابية أو السلبية، ونشرت منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستغرام"، جاء فيه "سعيدة بردود الأفعال الإيجابية والسلبية علي فكرة لأن الإختلاف على شئ فحد ذاته نجاح يبين إنك معملتش حاجة معتادة ولا استسهلت وعملت حاجة عادية عشان تبقى في الأمان وخلاص ولامرت مرور الكرام بدون ما حد يعلق عليها".

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وتابعت مي: "19 سنة تمثيل وبتقدم أعمال كفنان لما مرة حاجة منهم يختلف عليها الآراء وميستوعبهاش الكل ده إنجاز، لأن صعب جداً إرضاء كل الأذواق 19 سنة كاملين، مبسوطة بالناس اللي بتحب الشخصيتين وأخدوا عليهم من الفرجة كذا يوم وبقوا حاسين إن دي طريقة بيسة ودي طريقة سكسكة وحاسين بالمجهود اللي اتبذل فيهم".

وأشارت مي أنها سعيدة بحب الأطفال لشخصية سكسكة، موضحة: "كنت خايفة يخافوا منها عشان كدا خليت أدائها عكس شكلها، وصوتها كوميدي مش تخين، وسعيدة بالناس اللي مركزة إن المسلسل كوميدي بس بيقول رسائل كتير تخص غلاء المدارس والخوف من فقدان الطفل هويته العربية وانتماءه لبلده وغلاء أسعار اوتوبيسات المدارس، والأرقام الفلكية اللي بتتصرف لمجرد أداء إمتحان القبول في المدارس الغالية وغيره"، موضحة: "سعيدة بالناس اللي حابين مي أكتر في الأعمال الهادئة والرومانسية والدراما أكتر، وأوعدكم نعوضها العمل اللي بعده بإذن الله".

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واختتمت حديثها: "أنا لسه مخلصة تصوير بقالي يومين وتعبانة فوق الوصف عن أي مرة عشان كده مش قادرة أفتح الإنستجرام كتير، وبالنسبة للكومنتات فيه في النص وسط الناس الطبيعية حاجة غريبة كده من أكونتات مش سليمة ومش بتاعت ناس حقيقية، فاهكون بفتح الكومنتات ساعات وأقفلها زي مابعمل في الإجازة كتير"، و"البرنسيسة بيسة" تأليف مصطفى عمر وفاروق هشام، إخراج أكرم فريد، بطولة مي عز الدين، بوسي، أمير المصري، محمد أنور، إيمان السيد، أحمد حلاوة، أحمد فتحي، حسام داغر.

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