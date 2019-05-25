ليلى غفران: أرفض التعاون مع محمد رمضان

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""الخليج 365"" من القاهرة: صرّحت الفنانة ليلى غفران أنها ضبطت أحد أزواجها بواقعة خيانته لها مع الخادمة في المنزل، ورفضت الكشف عن اسمه. وأشارت خلال استضافتها في برنامج "شيخ الحارة" إلى أنها واجهت عدة مواقف مع أزواجها بينها غيرة أحدهم منها في إحدى الحفلات التي أحيتها، حيث التف المعجبون حولها بينما تجاهلوا وجوده. فيما وصفت زواجها من المخرج أنس داعية الذي كان يصغرها بـ20 عاماً بغلطة عمرها بسبب عدم وجود توافق بينهما بالرغم من نضوج تصرفاته.

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وتحدثت عن قضية مقتل ابنتها هبة العقاد. حيث بكت خلال الحلقة مؤكدة على أنه لم يعد يفرق معها من الذي قام بقتلها لأنها رحلت ولن تعود. لافتة إلى أنها لا تستطع حتى الآن أن تعيش حياتها بشكلٍ طبيعي لأن جزء منها لم يعد موجوداً. فيما أكدت انها لو كانت تشك في تورط شخص آخر بخلاف من حُكِمَ عليه بالإعدام في القضية لتحدثت، ولم يهمها أحد. وهو ما يعني ضمناً نفيها للأخبار التي انتشرت عن تورط نجل رئيس وزراء سابق في قضية القتل.

وأشارت إلى أن علاقتها مع زوج ابنتها مقطوعة منذ فترة بسبب حصوله على مجوهراتها وأشياء تخصها. لافتة إلى أن ما قام به لم يكن أمراً جيداً خاصة وأنها كانت في عالم آخر بسبب الصدمة.

وأوضحت ان الفنانة فيفي عبده وقفت داعمة بجوارها في محنة مقتل ابنتها، وكانت تعطيها المهدئات حتى تتمكن من النوم. وأكدت أنها ترفض العمل مع محمد رمضان لأنه بنى نجوميته في مسلسل "ابن حلال" على حسابها وعلى حساب ابنتها.

وكان طريفاً ما ذكرته عن جولتها الغنائية في ساحل العاج، حيث اضطرت لتناول الموز لمدة أسبوعين متواصلين بعدما قاموا بتحذيرها من تناول الأكل هناك نتيجة انتشار الأوبئة. مؤكدة على أن هذا الأمر جعلها تفقد الكثير من وزنها خاصةً وانها كانت تتناوله في الفطار والغداء والعشاء.