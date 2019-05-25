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موعد مشاهدة الحلقة 20 من هوجان لـ محمد إمام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض اليوم السبت الحلقة 20 من مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام على قناة الحياة حصرياً فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، وينتظر جمهور إمام الحلقة بعد ما رفضت "نور" هاجر أحمد السفر وعادت له وأكدت أنها ستحبه وستسافر معه للصعيد وأى مكان.

وتتوالي أحداث الحلقة بإخبار هوجان إن كمال" رياض الخولى " هوالذى قتل والده وقبض عليه بتهمة التستر على هارب من السجن، ويتم الإفراج عن "هوجان" ،  وتذهب "نوجا" – أسماء أبو اليزيد، خلال الحلقة إلى هوجان وتقابل "نور"، وتحدث مشادة كلامية بينهما .

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يشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".

 

 

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